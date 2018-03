Une vidéo d'art contemporain montrant des poulets en train de brûler choque

Le musée d'art contemporain de Lyon a dû s'expliqué après avoir exposé une œuvre vidéo de l'artiste Adel Abdessemed. C'est un internaute qui s'est le premier offusqué sur Twitter samedi 10, appelant les associations de protection animale à réagir.

Le jeune homme a filmé cette vidéo montrant des poulets en train d'être brûlés vivants. "Ceci n’est pas de l’art mais de la pure maltraitante animale", écrivait-il alors.

La Fondation Brigitte Bardot est ensuite montée au créneau en demandant des explication au MAC de Lyon.

L'organisme a fini par répondre aux critiques de plus en plus nombreuses. La vidéo est en fait truquée et aucun animal n'est mort pendant (et après) le tournage de la courte séquence vidéo de quelques secondes, diffusée en boucle dans le musée.

RT svp : voilà ce qu’on peut voir en toute liberté au musée d’art moderne contemporain de lyon. Ceci n’est pas de l’art mais de la pure maltraitante animale. Merci de RT pour que les associations contre la maltraitante animale soient informées. pic.twitter.com/OZEIEjUsrf — (@laetaell) 10 mars 2018

La vidéo intitulée Printemps est une "allégorie de toutes les violences" selon l'établissement, contacté par La Dépêche du Midi. L'artiste a en fait utilisé un produit spécial, aussi utilisé dans le cinéma, qui "n'occasionne pas de brûlure à la peau".

Le musée a en outre précisé qu'Adel Abdessemed avait lui-même déjà utilisé ce produit sur son propre corps pour une autre œuvre: Je suis innocent.

@laetaell bonjour, l'artiste a employé un produit spécifique, qu'il a utilisé auparavant sur lui pour "Je suis innocent" — MAC Lyon (@macLyon) 11 mars 2018

La vidéo du tweet du jeune internaute a été vue plus de 346.000 fois en l'espace de quelques jours. Bon nombre de twittos continuent à s'insurger contre l'œuvre qui reste "violente" pour beaucoup même si elle est truquée.

Adel Abdessemed est connu pour ses œuvres chocs. Il s'était donc "fait brûler" pour Je suis innoncent. C'est aussi lui qui avait immortalisé le coup de tête de Zinedine Zidane à Marco Materazzi avec une immense sculpture en bronze.