Vidéo de poulets brûlés vifs: l'œuvre polémique a été retirée de l'exposition

La colère des internautes et des associations de protection animale a finalement été entendue. Exposée au musée d'art contemporain (MAC) de Lyon, une œuvre d'Adel Abdessemed, mettant en scène des poulets en train de brûler vifs lors d'une vidéo, vient d'être retirée de l'exposition. Et ce, alors que le musée et l'artiste lui-même avaient répondu à la polémique, expliquant qu'il s'agissait d'effets spéciaux.

"Malgré les informations qui ont été communiquées sur les conditions réelles de la réalisation de cette œuvre, les réseaux sociaux puis la presse se sont déchaînés, à partir d'informations lacunaires et de ce fait trompeuses. Compte-tenu du procès parfaitement injuste qui est instruit" contre l'artiste alors qu'il est "profondément engagé dans la défense de l'animal (…), Adel Abdessemed et le musée ont pris la décision de retirer l'œuvre Printemps", a expliqué le musée précisant que l'artiste espérait "ainsi que l'art redevienne l'objet de l'exposition et que l'indignité du traitement animal soit appliquée non pas à l'art qui la dénonce en la montrant par des moyens artificiels, mais bien à ses véritables acteurs".

Enfin, l'établissement a une nouvelle fois expliqué que l'œuvre avait été réalisée au Maroc avec une équipe de techniciens créateurs d'effets spéciaux pour le cinéma "qui utilisent couramment un produit pour créer des effets de flammes et d'incendie qui sont sans danger" rappelant au passage qu'Adel Abdessemed l'avait déjà utilisé sur lui-même pour son œuvre Je suis innocent.

Quelques jours plus tôt, l'artiste avait lui aussi réagi au travers d'une lettre ouverte, expliquant sa démarche et laissant entendre qu'il ne cautionnait en aucun cas la souffrance animale.