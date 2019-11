Wonho quitte Monsta X, séisme sur la planète K-pop

Les fans du groupe coréen de K-pop Monsta X se mobilisent sur les réseaux sociaux et dans la réalité après l’annonce du départ de Wonho, l’un des sept membres du groupe.

Si votre ado a fait la tête tout le week-end, s’il s’est enfermé dans sa chambre en écoutant une musique inconnue à vos oreilles, s’il a répété en bougonnant de nom de code Wonho, voire s’il s’est mis à geindre devant la photo d’un groupe de jeunes asiatiques… Inutile de vous inquiéter de sa santé mentale ! Il (elle) est fan de K-pop, la scène musicale coréenne, et a appris jeudi que le chanteur et danseur Wonho quittait le groupe Monsta X.

C’est sur Soompi, site entièrement dédié à la K-pop que Wonho a annoncé la mauvaise nouvelle. « Il fut un temps où j’étais immature et où je commettais de grosses erreurs, mais en étant devenu membre du groupe, je suis resté sur la bonne voie et j’ai travaillé dur pour ne pas avoir honte de moi (…) J’annonce que je quitte Monsta X aujourd’hui ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher un séisme international.

Au coeur d’une polémique

« Je m’excuse de causer de la peine aux membres du groupe à cause de ces problèmes qui me concernent, poursuit Wonho. Plus que tout, je suis désolé de décevoir les fans qui croyaient en moi. J’ai pris cette décision après avoir vu que de nombreuses personnes avaient été blessées à cause de moi ».

De fait, le chanteur de 26 ans est au coeur d’une polémique depuis quelques jours. Il est accusé par une jeune actrice de ne jamais avoir remboursé les 23 000 euros qu’il lui avait empruntés.

Si l’affaire du prêt a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, que dire des réactions à l’annonce du départ de Wonho ! Les innombrables fans de Monsta X ont exprimé leur désarroi sur Twitter, les hashtags #MonstaXwhearehere et #MonbebeSupportMonstaX – Monbebe est le surnom de Wonho - occupant successivement le classement des top tendances mondiales durant tout ce week-end de Toussaint. Dimanche encore, #FightForWonho déclenchait plus de 500 tweets à l’heure.

Les fans se mobilisent

Objectif affiché des fans : obtenir le retour de Wonho au sein du groupe, et ce malgré un communiqué officiel du label de Monsta X. Starship Entertainment précise qu’après « une longue discussion avec Wonho, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il serait préférable de se séparer à l’amiable. Nous respectons vivement la décision de Wonho qui est de ne pas impacter les activités importantes de Monsta X et son avenir par les récents événements qui l’entourent ».

A Séoul, le siège de Starship Entertainment a été assiégé par les fans demandant le retour du second chanteur et danseur du groupe. Une pétition en ce sens est en ligne, signée par plus de 300 000 personnes en deux jours et une cagnotte pour acheter un panneau publicitaire sur Times Square à New York a récolté plus de 20 000 dollars en quelques heures.

Formé en 2015 grâce à l’émission musicale No Mercy, le boys band Monsta X est aujourd’hui l’un des groupes phares de la planète K-Pop.