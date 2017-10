A quoi ressemblait Clara Morgane à l'âge 15 ans? (photo)

Clara Morgane semble nostalgique. Sur son compte Instagram, la jolie blonde de 36 ans a posté mardi 3 un portrait d'elle en noir et blanc alors qu'elle était adolescente. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas vraiment changé. En effet, la chanteuse et comédienne a toujours les mêmes traits et son regard, qui en a fait fondre plus d'un, est toujours aussi perçant. "J'avais 15 ans… l'âge où l'on attend de vivre et des rêves les plus fous. Si l'on y croit très fort, parfois, ils se réalisent. Je n'en avais qu'un, être libre", a-t-elle écrit en légende.

Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 3 Oct. 2017 à 2h28 PDT

Loin des photos affriolantes qu'elle poste habituellement, ce cliché, "liké" plus de 10.500 fois, semble avoir séduit les internautes. Et ces derniers peuvent, s'ils le souhaitent, en profiter davantage, puisqu'elle vient de sortir un ouvrage baptisé Best off starring Clara Morgane où elle a rassemblé ses meilleures photos de ces quinze dernières années.

Disponible dans toutes les librairies, Fnac et grande distribution, ce livre est également l'occasion de la connaître encore un peu plus: "J'y raconte comment tout a commencé, j'y réunis quelques-unes de mes chroniques, textes de Nicolas Rey que j'ai inspiré et mes citations préférées". Et la belle blonde semble depuis plusieurs mois exceller dans l'art de la communication. Elle a également annoncé sur Instragram qu'elle lancera dans deux jours une opération "livre dédicacé".

De plus, pour le plus grand bonheur de ses "followers", elle a récemment sorti son calendrier sexy. Un ouvrage dans lequel sont publiées quelques unes de ses plus belles photos et qui, chaque année, est vendu à près de 100.000 exemplaires en moyenne. Juste avant, elle avait d'ailleurs publié une courte vidéo dans laquelle les internautes pouvaient voir les coulisses de son shooting photos.