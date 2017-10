Accusations de viol contre Harvey Weinstein: Matt Damon, Russell Crowe et Ben Affleck accusés de l'avoir couvert

L'affaire Harvey Weinstein prend des aires de scandale sur une loi du silence hollywoodienne quant aux agressions sexuelles. Alors que de nouvelles accusations ont été lancées mardi 10 après celles révélées jeudi 5 dans le New York Times, plusieurs acteurs sont accusés d'avoir protégé le producteur.

Beaucoup se demandent comment un tel comportement aurait pu rester secret pendant des années (certains faits reprochés remontent à 1997). Une journaliste accuse Matt Damon et Russell Crowe d'avoir tenté d'étouffer l'affaire il ya déjà 13 ans.

Sharon Waxman fondatrice du site The Wrap affirme que les deux acteurs ont fait pression sur le New York Times où elle travaillait en 2004 afin qu'un article sur les abus sexuels commis par Harvey Weinstein ne soit pas publié. Cela avec succès, l'histoire ayant été selon elle "enterrée".

Elle soutient notamment que les deux acteurs l'avaient appelée directement pour défendre Fabrizio Lombardo, patron de la branche italienne de la Weinstein Company et accusé de "fournir" son patron en femmes. Elle évoque également des pressions contre le magazine par Harvey Weinstein, qui lui achetait de nombreux espaces publicitaires.

Matt Damon a réagi en livrant sa propre version des faits à Deadline. Il affirme que Harvey Weinstein l'avait prévenu que la journaliste préparait un article au vitriole contre Fabrizio Lombardo qu'il connaissait "à titre professionnel". L'acteur dit avoir en effet téléphoné "une minute" à Sharon Waxman pour lui dire ce qu'il pensait de lui.

Le New York Times a de son côté déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuve à l'époque pour révéler l'affaire.

Ben Affleck est également accusé de complaisance. L'acteur a largement condamné ces agressions après leur révélation. Mais l'une des victimes présumées, l'actrice Rose McGowan, a dénoncé un double discours.

@benaffleck “GODDAMNIT! I TOLD HIM TO STOP DOING THAT” you said that to my face. The press conf I was made to go to after assault. You lie.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 10 octobre 2017