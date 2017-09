L'actrice Julia Louis-Dreyfus souffre d'un cancer du sein et fait passer un message à Donald Trump

Elle a décidé de se confier. Et c'est sur les réseaux sociaux que l'actrice américaine Julia Louis-Dreyfus, star de la série Veep, a choisi de révéler jeudi 28 la maladie dont elle est atteinte. "Une femme sur huit souffre d'un cancer du sein (dans sa vie). Aujourd'hui, c'est moi", a écrit la comédienne de 56 ans sur son compte Twitter précisant toutefois qu'elle était très bien entourée pour surmonter cette douloureuse épreuve de la vie.

"La bonne nouvelle est que je peux compter sur le plus magnifique cercle familial et amical de soutien et d'attention, ainsi que sur une fantastique assurance santé à travers mon syndicat. La mauvaise nouvelle est que toutes les femmes ne sont pas aussi chanceuses", a-t-elle ajouté profitant de l'occasion pour militer en faveur d'une couverture maladie universelle. "Donc battons-nous contre tous les cancers et faisons de la couverture maladie universelle une réalité", a écrit celle qui a remporté mi-septembre son huitième Emmy Awards de sa carrière.

Just when you thought... pic.twitter.com/SbtYChwiEj — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 28 septembre 2017

Une annonce qui survient à la veille du lancement de l'opération "Octobre rose" dont le but est de sensibiliser chaque année les femmes au dépistage mais aussi alors que Donald Trump tente actuellement d'abroger la loi sur la couverture maladie, l'Obamacare, mise en place par Barack Obama. Un projet qui ne semble pas faire l'unanimité. Il a quelques jours, les républicains, majoritaires au Sénat, ont officiellement renoncé à abroger cette loi.

Pour rappel, le cancer du sein est la principale cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde (521.900 en 2012) devant le cancer du poumon (491.200). Selon l'Institut national du cancer (INCa), quelque 20% des femmes ont des risques élevés d'avoir un cancer du sein avant l'âge de 50 ans.