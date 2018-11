Âge, taille, couleur des cheveux… découvrez le portrait-type d'une Miss France

Qui pour succéder à Maëva Coucke? Alors que les 30 candidates au titre de Miss France préparent l'élection du samedi 15 décembre sur l'Île Maurice, la rédaction de France-Soir a établi le portrait-type de la future reine de beauté en se basant sur les statistiques de ces 20 dernières années.

L'âge, la taille, la couleur des cheveux, la région qu'elles représentent… Plusieurs critères ont été pris en compte pour arriver à ce résultat. Découvrez ci-dessous à quoi pourrait bien ressembler la Miss France 2019.

Si l'on prend en compte les données en remontant jusqu'à 1998, Miss France 2019 devrait être âgée de 19 ans au moment de son élection. Elle pourrait avoir les cheveux bruns ou noirs, les yeux marrons ou couleur noisette, et elle serait assez grande: 1m77 ou plus. Son prénom pourrait commencer par un C ou un M.

Enfin, et c'est sans doute le critère le plus important puisqu'une Miss a pour devoir de représenter sa région, la prochaine Miss France devrait être originaire d'une vaste partie Nord de la France (Nord, Normandie ou Picardie).

En s'appuyant sur ces données, trois Miss ressortent puisqu'elles réunissent le plus de critères. Romane Eichstadb, Miss Auvergne, et Laureline Decocq, Miss Guyane, mais aussi une jeune femme déjà désignée comme grande favorite par la rédaction de France-Soir: Lola Brengues (Miss Languedoc-Roussillon).