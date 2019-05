Alain Delon favorable au suicide médicalement assisté

"Pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie", a déclaré Alain Delon sur la scène du Festival de Cannes, quand il a reçu sa Palme d'Or d'honneur. Une déclaration empreinte de tristesse et de nostalgie à laquelle ses récentes déclarations dans le magazine hebdomadaire suisse L'Illustré font écho.

L'acteur français de 83 ans a en effet clairement donné sa position sur l'euthanasie, en évoquant au passage l'affaire Vincent Lambert, et le suicide médicalement assisté pour les personnes qui souffrent d'une maladie incurable.

En Suisse, il existe une association qui prône le droit à mourir dans la dignité et permet de recourir à l'assistance au suicide: l'association Exit.

"Exit Suisse, je trouve ça grandiose. Je suis totalement pour", a ainsi déclaré le célèbre octogénaire.

Et d'ajouter: "Il y a un côté très propre, net. Tu es dans ta chambre avec les gens que tu veux, avec les amis que tu as choisis. Ce sont tes derniers moments, mais c’est toi qui décides, personne d’autre".

Alain Delon pense décidément de plus en plus à la mort, et aussi à ce qui se passera une fois qu'il ne sera plus de ce monde.

Pour que sa famille ne traverse pas ce que celle de Johnny Hallyday vit depuis un an, il a déjà tout prévu: "Cela fait plus d’un an que les enfants Hallyday se déchirent dans la presse. Moi, j’ai déjà organisé avec mes avocats suisses pratiquement tout ce qui se passera le jour où je devrai partir. Je ne veux surtout pas que ce soit la curée".