Alerte rupture: Gérard Piqué et Shakira se seraient séparés (photos)

Elle a choisi de prendre son indépendance. Shakira aurait récemment décidé de se séparer de Gérard Piqué après sept ans d'amour. La rumeur circule depuis plusieurs semaines dans les médias espagnols. Le footballeur catalan, qui joue au FC Barcelone, avait pourtant démenti l'information mi-septembre. Mais le site Cotilleo a réaffirmé jeudi 5 que la chanteuse colombienne de 40 ans avait fait ses bagages et avait quitté le domicile familial avec ses deux fils, Milan et Sasha.

Els meus dos mites. Une publication partagée par Gerard Piqué (@3gerardpique) le 18 Mai 2015 à 16h27 PDT

Les tabloïds espagnols avaient aussi pris pour preuve de leur séparation la célébration du dernier but de Gérard Piqué. D'ordinaire, il lève quatre doigts en l'air, symbolisant son couple avec Shakira et ses deux enfants. Mais cette fois-là, il n'a levé que trois doigts. Pour lui et ses fils. A moins que ce soit pour envoyer un message à sa belle, et lui dire qu'il veut un troisième enfant. D'autres rumeurs allaient en ce sens cet été.

Depuis plusieurs semaines, les deux tourtereaux ne s'affichent plus ensemble sur les réseaux sociaux. Les seules photos privées qu'ils consentent à publier sont celles de leurs enfants.

‪Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ‬ Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 1 Juil. 2017 à 10h08 PDT

Río Magdalena - Barranquilla Une publication partagée par Gerard Piqué (@3gerardpique) le 27 Déc. 2016 à 14h01 PST

Une source proche de la jolie blonde a assuré à Cotilleo que c'est elle qui avait pris la décision, ne supportant plus la situation. Des tensions seraient en effet nées dans le couple depuis la prise de position très ferme du footballeur, en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Le fait que la chanteuse prépare une nouvelle tournée pour 2018 et que leurs emplois du temps se conjuguent difficilement au pluriel sont aussi des éléments qui ont eu raison de leur couple.