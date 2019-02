Alison Wheeler blague sur Alexandre Benalla et l'affaire Daval (vidéo)

Il fallait oser. Lors de la cérémonie des Globes de cristal, Alison Wheeler s'est fait remarquer au moment de remettre l'un des trophées, avec un sketch d'ouverture humoristique évoquant à la fois Alexandre Benalla et Jonathann Daval.

L'animatrice, humoriste et actrice était conviée pour remettre le prix du meilleur acteur de fiction de l'année. Mais elle a décidé de d'abord soumettre les nominations à une autre catégorie: "meilleurs acteurs dans la vraie vie", comprendre les meilleurs menteurs.

"Sont nommés Alexandre Benalla dans «Je n'ai pas la réponse à votre question»", a-t-elle d'abord lancé en référence aux auditions de celui par lequel est arrivé le plus important scandale du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Déclenchant les rires et les applaudissements de la salle, elle a poursuivi sur un ton plus léger en nommant "mon-ex, dans «C'est pas ce que tu crois»". Elle a cependant conclu dans un registre plus noir en faisant référence à l'un des faits divers les plus médiatisés de ces deux dernières années: le meurtre d'Alexia Daval.

Comme dernier nommé elle a cité son mari, principal suspect qui a finalement avoué son implication. Jonathann Daval a ainsi été nommé par Alison Wheeler pour le drame imaginaire :"Vous n'avez pas vu ma femme?", l'homme ayant d'abord alerté les autorités pour une disparition.

Cette dernière phrase a provoqué des réactions mi-outrées mi-amusées parmi le public mais les applaudissements ont finalement pris le dessus.

Le (vrai) prix est finalement allé à Gregory Montel pour son rôle dans la saison 3 de Dix pour cent. Les globes de Cristal récompensent l'ensemble des artistes dans des domaines variés: le cinéma, le théâtre, la musique, l’art vivant, la littérature, la Télévision et les web séries.