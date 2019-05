Alizée et Grégoire Lyonnet attendent leur premier enfant (photo)

Grande nouvelle! Alizée et son mari le danseur Grégoire Lyonnet ont annoncé ce vendredi attendre leur premier enfant.

C'est sur Instagram que les deux amoureux ont partagé leur joie de voir leur famille s'agrandir.

A travers une photo, le couple présentait les chaussures de chacun des membres de leur tribu.

Les baskets de Grégoire Lyonnet, né en 1986, ont ainsi été posées à gauche de la photo près de celles de sa femme Alizée, née en 1984. Venaient ensuite les souliers roses d'Annily, la fille d'Alizée issu d'une précédente union et née en 2004.

La petite famille n'a pas non plus oublié les pates des deux animaux de compagnie: les chiens Galak et Jon Snow.

A droite de tous ces membres de la famille ont ensuite été déposées de toutes petites chaussures: signe qu'un bébé est bien à venir pour cette année.

"La famille Lyonnet s'agrandi", s'est d'ailleurs réjouit le danseur en légende de sa photo Instagram sans préciser pourtant si sa femme était enceinte d'un garçon ou d'une fille.

Grégoire Lyonnet a rencontré la chanteuse Alizée en 2013 lors de la quatrième saison de l'émission Danse avec les stars. Partenaires lors de cette saison, ils avaient éblouis le public et même gagné la finale.