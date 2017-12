Anti-chasse, Meghan Markle chamboule les traditions de la famille royale

Roturière, américaine, divorcée, actrice et ... anti-chasse. Meghan Markle, la fiancée du prince Harry, aurait été accueillie assez fraîchement par la famille royale d'Angleterre. Et même si leur mariage a été officiellement annoncé, la jeune femme continue de bousculer les codes de sa future belle-famille.

Par amour pour elle, Harry a en effet accepté de renoncer à une de ses passions qui est aussi une tradition pour les rois et princes anglais: la chasse. Et plus particulièrement celle du "boxing day". Ce terme connu des amateurs de football pour les matchs qui se déroulent le lendemain de Noël désigne plus généralement un jour férié au cours duquel une grande chasse royale est organisée.

Harry y a toujours participé aux côtés de son frère William et de son père Charles. Mais cette activité qu'il pratiquait jusque-là par passion en plus du respect des traditions n'est pas du goût de Meghan Markle, très engagée dans la cause animale.

"Ce Boxing Day a toujours été un problème. Meghan est la garante des droits des animaux et n'aime la chasse sous aucune de ses formes. Harry adore ça, et a toujours participé à cette journée", résume The Sun.

La tradition reste sauve puisque la chasse a bien eu lieu et que Charles et William y ont participé. Et après tout, Harry n'est que cinquième dans l'ordre de succession derrière son père, son frère son neveu George et sa nièce Charlotte. Et si Meghan Markle n'aime pas la chasse, son engagement dans la défense des animaux reste circonscrit à certains domaines. Elle n'a par exemple rien contre une grosse dinde rôtie de Thanksgiving, comme le montre son compte Instagram.

Une publication partagée par Meghan Markle (@meghanmarkle) le 23 Nov. 2016 à 8 :17 PST

Mais cet évènement envoie un signal à la famille royal. Harry est prêt à donner, au moins dans certains cas, la priorité à sa future femme.