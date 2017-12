Enceinte et cible d'insultes, Ariane Brodier pousse un coup de gueule

Critiquée sur son physique mais aussi cible d'injures racistes, l'animatrice, actrice et bloggeuse Ariane Brodier a décidé dé réagir. Sur le point d'accoucher, elle partage depuis plusieurs mois l'évolution de sa grossesse avec ses fans via Instagram ou son blog.

Sur ses photos, elle n'hésite pas à montrer son ventre rond, pratique qui à elle seule lui a valu des insultes dont on devine la teneur dans sa réponse:" Ma maman tenant une ferme laitière, j'ai beaucoup d’affection pour les vaches mais en l’occurrence, je montre mon bidon pour celles et ceux qui connaissent mon parcours, pour donner de l’espoir à celles qui n’ont pas eu encore la chance d’enfanter, pour dire qu’à 38 ans c’est possible d’attendre un bébé".

Elle dément également avoir eu recours à la chirurgie esthétique ou retoucher ses photos, assurant avoir simplement "la grande bouche de ma maman, les lèvres charnues de mon papa… Ce n’est pas de la chirurgie, quelle femme aurait l’inconscience de faire de la chirurgie enceinte!".

Une publication partagée par Brodier Ariane (@arianebrodier) le 25 Déc. 2017 à 5 :18 PST

Mais surtout, Ariane Brodier, son futur bébé et son compagnon le rugbyman français (d'origine burkinabaise) Fulgence Ouedraogo, reçoivent également des injures racistes. La future mère a reçu de nombreux messages de soutien de ses fans mais a tout de même souhaité réagir.

"Mon Bébé, mon amour qui se fait déjà critiquer sur les réseaux sociaux à cause de son métissage, car oui chaque jours je subis des insultes racistes, des menaces de mort et d’autres mots horribles... j’aurai tellement envie d’insulter à mon tour ces personnes qui profèrent ces propos. Mais cela serait faire preuve d’idiotie et je ne veux surtout pas ressembler à ces gens", a-t-elle écrit.

Rappelons qu'un commentaire, considéré comme de l'injure publique, à caractère raciste peut être sanctionné de six mois de prison et 22.500 euros d'amende.