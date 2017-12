Atteinte d'endométriose, Enora Malagré s'est fait retirer l'utérus

C'est une décision qui a dû être dure à prendre. Enora Malagré a annoncé ce jeudi 28 qu'elle s'était fait retirer l'utérus. L'ancienne chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste âgée de 37 ans est atteinte d'endométriose et a fait ce choix pour ne plus subir de douleurs.

Dans un interview à Paris Match, elle a expliqué: "à 37 ans c'est jeune, mais je dois avancer". Sa maladie a fait de sa vie un enfer durant de longues années. L'endométriose provoque en effet de très fortes douleurs pendant les menstruations. La pathologie peut même aller jusqu'à empêcher les femmes d'avoir des enfants.

C'était visiblement le cas de l'animatrice. "A l'époque de TPMP, j'ai fait jusqu'à trois fausses couches par an: ça m'a bouffé la vie", a-t-elle confié avant d'ajouter que lorsqu'elle était en crise, elle pouvait "être HS pendant 48 heures". C'est pour ces raisons qu'elle a décidé de recourir à cette opération radicale.

Cependant, la décision n'a pas été facile à prendre et Enora Malagré a dû se mettre en tête qu'elle n'aurait jamais d'enfant, biologique en tout cas, malgré son fort désir de maternité.

En mars dernier, elle expliquait sur Europe 1 ne pas être prête à ce sacrifice. "J'en suis à un tel stade qu'on commence à me parler à 36 ans d'hystérectomie. Je ne vous cache pas que ça me fait peur et que psychiatriquement parlant envisager de ne plus avoir d'utérus à mon âge… Déjà que c'est compliqué d'avoir des enfants, là ce serait la dépression", avait-elle confié dans une émission consacrée à la maladie.