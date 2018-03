Avortement, dossiers... Capucine Anav livre ses côtés "sombres"

A 27 ans, Capucine Anav sort ce jeudi 8 son premier livre. Une autobiographie intitulée Authentique (éditions Hugo Doc) dans lequel elle promet de révéler l'envers du décor concernant sa vie mais aussi le monde de la télévision et des médias dans lequel elle évolue depuis 2012.

Celle qui en oubliant son shampoing a provoqué l'explosion de Nabilla et de la téléréalité par la même occasion assure à Paris Match avoir "mis en avant (ses) failles et (ses) périodes plus sombres". "Je parle de mon avortement", subi lorsqu'elle avait 17 ans, révèle-t-elle. "Je l’ai toujours gardé secret. Mon père n’est même pas au courant. J’appréhende sa réaction".

Elle dit également avoir connu des période de stress professionnel, pointant du doigt sans le nommer un responsable de la chaîne NRJ12 pour laquelle elle a travaillé de 2012 à 2016. "Cela devient de plus en plus difficile. Surtout avec l'arrivée de nouvelles personnes dans les hautes sphères de la chaîne... Je pense en particulier à une personne qui ne m'a pas fait de cadeau", lâche-t-elle. Et d'ajouter: "II suffit qu'on me parle de NRJ 12 pour me déclencher la nausée".

La jeune femme aurait même fait un burn out en 2016:"Je ne pesais plus que 39kg, j’ai dû subir de nombreux examens médicaux…", raconte-t-elle. C'est la même année qu'elle intégrera sur C8 la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.

Elle est notamment revenue sur la polémique née de l'émission ou l'animateur lui avait pris la main pour la poser sur son sexe. "J'ai l'air traumatisée franchement? Au nom de la vanne, on peut aller très loin", écrit-elle dans ce livre dont 20 Minutes publie quelques extraits". Elle semble plus marqué par l'épisode durant lequel Cyril Hanouna l'avait surprise en train de tricher ("saisir une opportunité" selon elle) à un jeu durant l'émission.