Antoine Griezmann est un "Enfoiré"

C'est une tradition à laquelle les Enfoirés ne coupent jamais: inviter un sportif sur scène ou pour enregistrer un titre en studios. Cette année, la troupe des Restos du Cœur a jeté son dévolu sur le footballeur préféré des Français, qui n'est autre qu'Antoine Griezmann, attaquant prolifique du club espagnol de l'Atlético Madrid et donc international de l'équipe de France.

Selon Le Parisien, le beau gosse à la longue chevelure blonde (c'est sa coupe du moment, rien ne dit qu'elle ne vire au bleu dans les prochains jours) aurait en effet déjà posé sa voix sur la reprise de la Chanson des Restos, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1986.

Ce premier morceau fera partie du nouvel album Génération Enfoirés, qui devrait être disponible dans les bacs à partir du 1er décembre. Mais ce single sera commercialisé plus tôt, dès le 3 novembre. On ne sait toutefois pas encore si on retrouva aussi "Grizzou" sur scène lors de la tournée des Enfoirés.

Dans la version originale de cette chanson, on entendait évidemment l'incontournable Coluche, Nathalie Baye, Michel Drucker ou encore… Michel Platini. La comparaison entre l'ancien footballeur préféré des Français et l'actuel est toute trouvée. Si le premier a conquis le cœur de la France avec le numéro 10 floqué sur le dos et le second avec le 7, leur aura est similaire. Comme leurs coupes de cheveux d'ailleurs. Même si l'un est brun et l'autre est blond.

Toutefois, Antoine Griezmann a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rattraper son aîné question palmarès. Beaucoup? Le mot est faible. Car "Grizzi" n'a qu'une Supercoupe d'Espagne (gagnée avec l'Atlético Madrid en 2014), une finale de Ligue des Champions (perdue) et une finale d'Euro (perdue aussi… non on ne remue pas du toute le couteau dans la plaie) avec l'équipe de France.

Platini, lui, il a remporté l'Euro avec les Bleus. Il a remporté la C1 avec la Juventus Turin. Et il a aussi décroché trois ballons d'or. Ca va être compliqué de faire mieux… Mais n'oubliez pas qu'en 2018, Griezmann jouera certainement le Mondial. Et ce trophée, Platini ne l'a jamais eu.