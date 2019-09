Bella et Gigi Hadid en deuil: leur mamie est morte (photos)

La famille Hadid est en deuil. Ans van den Herik, mère de Yolanda Hadid, grand-mère de Bella et Gigi Hadid, est décédée ce week-end à l'âge de 78 ans. Elle était atteinte d'un cancer depuis de longs mois et souffrait beaucoup.

Les deux jeunes mannequins de 22 et 24 ans lui ont rendu hommage sur Instagram et ont posté de photos et vidéos de leur mamie, y ajoutant des messages de tristesse mais surtout de tendresse.

"Notre magnifique grand-mère est partie reposer en paix. Elle ne souffre enfin plus. (…) Elle m'a appris tant de choses sur la force, l'humour, la grâce, l'amour… Je n'arrive pas à croire que je ne la prendrais plus jamais dans mes bras. Mais j'aime l'idée qu'elle puisse voler là-haut au paradis avec notre grand-mère. Vous êtes partout avec nous. Repose en paix ma reine", a écrit Bella Hadid.



Voir cette publication sur Instagram Forever Une publication partagée par (@bellahadid) le 31 Août 2019 à 5 :30 PDT

"Elle a battu le cancer six fois dans sa vie avec courage, force et élégance. Elle nous guidera pour toujours. On t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, notre magnifique et merveilleuse grand-mère", a pour sa part confié Gigi sur son compte Instagram.

Yolanda Hadid, la mère des célèbres sœurs, a aussi posté un message plein d'amour et de nostalgie: "Merci de m'avoir aimé comme ça et d'avoir fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Tu t'en vas avec tes ailes d'ange, mais tu resteras pour toujours dans mon cœur. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi mais j'espère pouvoir t'entendre murmurer dans le bruissement des arbres et sentir ton souffle. Quand tu me manqueras trop, nos magnifiques souvenirs te ramèneront près de moi".