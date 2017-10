Ben Affleck accusé d'avoir tripoté Hilarie Burton, il s'excuse sur Twitter (vidéo)

Il est rattrapé par son passé. Alors qu'il est actuellement accusé d'avoir couvert les agissements du producteur Harvey Weinstein, Ben Affleck se retrouve confronté à une autre affaire. En effet, plusieurs internautes ont fait ressurgir des dossiers gênants, le mettant dans l'embarras en cette période plutôt compliquée. L'un d'eux comporte une séquence vidéo d'une émission de MTV, datant de 2001, dans laquelle il attrape l'un des seins d'Hilarie Burton, l'une des actrices de la série des Frères Scott.

"Je n'ai pas oublié, j'étais une enfant", a twitté la jeune femme en réponse à ceux qui ont dénoncé les faits. Elle en avait d'ailleurs déjà parlé quelques années plus tôt sur le plateau de l'émission TRL de MTV. Et rapidement, le principal concerné a souhaité réagir sur le réseau social, mercredi 11, présentant à la jeune femme ses plus plates excuses. "J'ai agi de manière inappropriée envers mademoiselle Burton et je m'excuse sincèrement", a-t-il écrit.

Mais Hilarie Burton n'est pas la seule à avoir été victime d'un attouchement de la part de l'acteur. Sur Twitter, une maquilleuse prénommée Annamarie Tendler a affirmé de son côté qu'il avait "attrapé ses fesses" lors d'une soirée à l'occasion des Golden Globes en 2004. "Il est passé à côté de moi, a attrapé mes fesses et a pressé son doigt dans ma raie", a-t-elle raconté sur le réseau social. Et d'ajouter: "Je suppose qu'il a fait semblant de vouloir m'écarter poliment de son passage et qu'il a -oups- touché mes fesses plutôt que le bas de mon dos".

Elle a finalement confié qu'elle regrettait d'être restée silencieuse: "Comme la plupart des femmes dans ces situations, je n'ai rien dit, mais j'ai beaucoup pensé à ce que j'aurais à lui dire si je le voyais à nouveau". Pour le moment, l'acteur n'a pas encore répondu à cette accusation.

Comble de l'histoire: ces agissements ont été dévoilés au lendemain d'un commentaire posté sur Facebook dans lequel l'acteur a dénoncé les agissements d'Harvey Weinstein, un producteur accusé d'agressions sexuelles. "Je suis triste et en colère de savoir qu'un homme avec qui j'ai travaillé ait abusé de sa position pour intimider, agresser sexuellement et manipuler tant de femmes depuis des décennies (...). Cela m'amène à me demander ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus. Nous devons faire beaucoup mieux pour protéger nos soeurs, amies, filles et collègues féminines", a-t-il notamment déclaré. Suite à quoi, Rose McGowan l'a accusé de mentir, assurant qu'il était bien au courant de la situation.