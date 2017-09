Benoît Magimel interpellé et placé en garde à vue: ses précédentes frasques

L'acteur Benoît Magimal a été interpellé par la police dans la nuit de dimanche 17 à ce lundi 18. Il conduisait dans une rue en sens interdit accompagné de son frère, selon Closer, et était en possession de "trois bonbonnes de poudre blanche", qui s'est avéré" être de la cocaïne. Dans la matinée, il a été placé en garde à vue pour transport de stupéfiants. Des tests ont révélé qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni d'aucune drogue au moment des faits.

Ce n'est pas la première fois que le comédien défraie la chronique et a des démêlés avec la police ou la justice. En février 2014 il avait fait parler de lui après avoir été contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne alors qu'il était au volant.

Puis en mars 2016, l'acteur aux allures de bad boy avait renversé une sexagénaire dans le XVIe arrondissement de Paris alors qu'il effectuait une marche arrière sur le boulevard Exelmans. S'il était descendu de sa voiture pour s'enquérir de l'état de santé de sa victime, blessée aux jambes, il était ensuit reparti. Il s'était finalement rendu au commissariat quelques heures plus tard où il avait été placé en garde à vue. L'acteur césarisé en 2016 pour son rôle dans La Tête haute était alors suspecté de blessures involontaires, conduite malgré invalidation du permis de conduire par perte de points, non-assistance à personne en danger et usage de stupéfiants.

En effet si Benoît Magimel était sobre au moment de l'accident, il était ensuite rentré chez lui sous le choc et avait "consommé quelque chose" qu'il avait chez lui: de la morphine et de la cocaïne.

Lors de son procès le 12 avril dernier, l'acteur avait confié avoir de gros problèmes avec la drogue qu'il consommait "seul et avec beaucoup de honte". Le comédien expliquait prendre un traitement, aller à des réunions et consulter des spécialistes pour s'en sortir. Il avait alors été condamné à 3.500 euros d'amende et six mois de suspension de permis de conduire le 13 juin dernier.

Avec l'arrestation de ce lundi, il semblerait que le combat de Benoît Magimel contre ses mauvaises habitudes soit encore long.