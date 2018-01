Bernard Tapie: l'émouvant message de sa fille Sophie pour la nouvelle année (photo)

La fin d'année 2017 a été placée sous le signe du combat contre la maladie pour Bernard Tapie, 2018 le sera tout autant. Et il pourra compter sur ses proches et surtout sa fille, Sophie Tapie, pour le soutenir dans cette épreuve, comme elle le fait depuis le début.

La jeune femme de 29 ans a publié ce lundi 1er janvier une photo d'elle et son père, souriant bien que très affaibli, accompagnée d'un message touchant: "Bonne année! Nous allons continuer à nous battre en 2018", a-t-elle ainsi écrit. En ajoutant les hashtags #fuckcancer et #fighter (pour "battant").

Bernard Tapie, 74 ans, homme d'affaires, ancien ministre et ex-président de l'Olympique de Marseille, a annoncé en septembre dernier suivre un traitement pour un cancer de l'estomac.

Il s'est toujours dit "optimiste", et en plus d'avoir le soutien de ses proches, il a reçu un flot impressionnant de messages de compassion, principalement de supporters de l'OM. Qu'il a d'ailleurs vivement remercié.

Une grand banderole "Bernard à jamais le premier" avait été brandie dans les virages du Stade Vélodrome quand la nouvelle sur son cancer a été rendue officielle. Et les supporters ont entonné des chants à sa gloire.

S'il a assuré se battre, lors d'une interview par Laurent Delahousse dans 19h Le Dimanche sur France 2, il avait semblé accepter son sort: "Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu'à un moment donné on va aller vers l'épreuve ultime qu'est la mort. Pour moi, ce n'est pas une catastrophe, j'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceuse. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables, j'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé, mes petits-enfants aussi".