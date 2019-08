Beverly Hills de retour: découvrez le générique de la série (vidéo)

C'est le jour-J. Beverly Hills est de retour ce mercredi aux Etats-Unis. Le premier épisode du reboot sera diffusé sur la Fox, la chaîne américaine qui diffusait la série originale.

Tous les acteurs seront de retour avec chacun, évidemment, 19 ans et quelques rides de plus. Seul Luke Perry, décédé cette année, n'a pas eu le temps de tourner la moindre minute.

De toute façon, celui qui jouait Dylan, et faisait chavirer les cœurs de Kelly et Brenda, avait un rôle important dans Riverdale, et ne pouvait contractuellement pas être présent.

Un hommage lui sera rendu dans BH90210 mais on ne sait pas encore de quelle manière.

La Fox a révélé mardi le générique de ce reboot, qui reprend la musique de la version originale, et même son esprit sauf que les acteurs ont vieilli.

A noter un petit détail: les acteurs défilent devant un décor exotique dans l'ordre alphabétique selon l'initiale du nom de famille.

Entre chaque présentation, on voit le groupe s'amuser, se prendre dans les bras, se taper sur l'épaule, le tout sur un fond blanc, exactement comme dans le générique de cette série culte des années 90.

Si vous voulez comparer les deux génériques (l'original et le mis à jour), regardez les deux vidéos ci-dessous: