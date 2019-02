Booba contre Kaaris: le combat aura bien lieu, découvrez où et quand (vidéo)

C'est officiel: Booba et Kaaris s'affronteront bien sur un ring de MMA et non dans un "octogone sans règle", comme ils voulaient le faire au début.

Ce combat a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Il a été annoncé comme officiel, avec date et lieu (à Bruxelles en avril), puis finalement annulé car le contrat ne convenait pas à toutes les parties.

Finalement, il semble que les deux rappeurs soient tombés d'accord… Kaaris a annoncé ce jeudi sur RMC qu'il affrontera bien Booba sur un ring de MMA en Tunisie et en juin prochain.

La date précise n'a pas été révélée. Ni l'enceinte sportive où le combat aura lieu, ni même les conditions pour s'acheter un billet.

Peu de temps après avoir lancé sa bombe à la radio, Kaaris a publié une vidéo dans sa story Instagram, révélant un extrait du fameux contrat le liant désormais à Booba, et dans lequel figure une clause pour le moins étrange: celle du sandwich grec.

Le document stipule en effet que le producteur de Kaaris s'engage à offrir un kebab à Booba, qu'il gagne ou qu'il perde, après l'événement. Il est même précisé l'accompagnement auquel il aura le droit: "des bâtonnets de pommes de terre cuits par friture, plus communément appelés frites".

Booba, qui n'a pas encore commenté cette information, a de son côté poursuivi ses messages de provocation envers Kaaris, insultant la mère de ce dernier avec une photo postée sur Instagram.