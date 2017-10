Carla Bruni évoque ses "relations sexuelles fantastiques" avec Nicolas Sarkozy à la télévision américaine (vidéo)

Les Français la connaissaient plutôt discrète voire effacée par rapport à son mari. Mais depuis quelques temps, elle se lâche complètement. Carla Bruni-Sarkozy, ex-première dame et épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy, fait actuellement le tour des médias pour promouvoir son nouvel album intitulé French touch.

Ayant mis sa carrière entre parenthèses durant le mandat présidentiel de son mari, elle est un peu obligée de ratisser large pour qu'on parle le plus possible d'elle en tant que chanteuse, et non juste en tant que "femme de". Du coup, mercredi 11, alors qu'elle se trouvait à New York (pendant que son mari vaquait à ses occupations professionnelles), elle a été interviewée par Andy Cohen sur le plateau de l'émission What what happens live. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est complètement lâchée.

Le présentateur américain n'a pas hésité à lui poser des questions très personnelles. Et la chanteuse franco-italienne est rentrée dans son jeu, en évoquant sans le moindre complexe "ses relations sexuelles fantastiques" avec Nicolas Sarkozy. "Je suis toujours très attiré par mon homme et je suppose qu'il l'est toujours par moi. Je l'espère après dix ans! Dans un mariage, il doit absolument y avoir du désir et de l'amitié", a-t-elle aussi déclaré.

Après cette parenthèse très intime, Andy Cohen lui a ensuite demandé de noter le physique de Donald Trump, lui révélant au passage que le président américain avait dit d'elle qu'elle était "plate". "C'est vrai", a-t-elle répondu en plaisantant. Avant de faire semblant de réfléchir: "Je vais lui mettre un trois parce qu'il est président. Sinon c'est zéro". Ce qui a évidemment déclenché l'hilarité du public.