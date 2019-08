Carla, Nabilla, Jessica: quand les stars de la téléréalité vont-elles accoucher?

Baby-boom dans la téléréalité. Alors que Jesta et Anaïs Camizuli ont déjà accouché, tous les regards des fans de téléréalité sont désormais tournés vers Nabilla, Carla et Jessica.

Les trois jeunes femmes doivent accoucher quasiment en même temps. Mais parmi elles, une a de l'avance sur les autres et devrait accoucher en premier si la grossesse continue à se dérouler dans de bonnes conditions.

C'est Carla Moreau, star des Marseillais en couple avec Kevin Guedj, qui devrait donner naissance à sa petite fille avant Nabilla et Jessica.

La starlette a confirmé sur Instagram mardi qu'elle était enceinte de 31 semaines et qu'elle devrait accoucher mi-octobre.

Nabilla Benattia et son chéri Thomas Vergara attendent eux un petit garçon, qui doit naître le 26 octobre. La jeune femme a récemment révélé la date du terme de sa grossesse. Elle est actuellement enceinte de 28 semaines.

Jessica Thivenin, mariée à Thibault Garcia, est elle aussi enceinte de 28 semaines. Son terme est fixé fin octobre comme Nabilla, mais dans son cas il y a un fort risque d'accouchement prématuré.

La jolie blonde est en effet alitée depuis sa 20e semaine de grossesse. Elle a dû subir une opération de cerclage du col de l'utérus et a été hospitalisée plusieurs fois car elle avait trop de contractions.

Elle bénéficie aussi d'injections de corticoïdes pour accélérer le développement des poumons de l'enfant à naître en cas, justement, d'accouchement prématuré.

En larmes mais heureuse, Jessica a récemment partagé sa joie d'avoir atteint la 28e semaine de grossesse, premier cap que les médecins lui avaient fixé à tenir.