Riches, célèbres et parents en 2020

Louane (avec Florian Rossi) et M Pokora (avec Christina Milian) se préparent à devenir parents pour la première fois. Des naissances sont également prévues en 2020 dans les foyers d’Alice Taglioni, Louise Bourgoin, Leïla Bekhti, Audrey Lamy et Anouchka Delon.

Tous les fans ne sont pas égaux devant les grossesses de leurs stars favorites. Certaines en effet choisissent la discrétion, tandis que d’autres clament haut et fort leur bonheur sur les réseaux sociaux. Il en va ainsi de Louane et de Christina Milian et M Pokora.

Louane plus discrète que M Pokora

La jeune chanteuse révélée par The Voice en 2013 a en effet disparu des plateaux depuis plusieurs mois, ce qui n’avait pas manqué d’inquiéter. De fait Louane avait choisi de prendre son temps pour préparer un nouvel album… mais pas seulement. Comme tout le monde a pu le constater le 2 décembre au Cirque d’hiver, à l’occasion du gala Solidarité Sida, la jeune chanteuse de 23 ans attend aussi un heureux événement. La naissance du premier enfant de Louane et du musicien Florian Rossi est prévue pour février.

Dans la famille Pokora, c’est au contraire partage à tous les étages. Dès juillet le chanteur strasbourgeois et sa compagne annonçaient sur Instagram la grossesse de l’actrice et chanteuse américaine Christina Milian. «La relève est assurée», clamait fièrement M Pokora en brandissant une échographie. Quelques semaines plus tard, les followers apprenaient le chanteur et sa compagne allaient donner un frère à Violet, 9 ans, la fille de Christina Milian.

Le premier enfant de M Pokora, 33 ans, ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez – le chanteur est d’ailleurs actuellement à Los Angeles auprès de sa compagne. L’accouchement de Christina Milian, 38 ans, est en effet prévu dans les semaines à venir.

Baby-boom chez les actrices

Quelles autres stars pouponneront en 2020? Et bien, des naissances sont attendues dans les foyers de nombreuses actrices. Ainsi Alice Taglioni, 43 ans, est enceinte de son troisième enfant, et l’heureux papa n’est autre que le présentateur Laurent Delahousse, 50 ans. Après Swann, 3 ans, le couple s’apprête ainsi à agrandir encore sa famille recomposée. Alice Taglioni est en effet déjà maman de Charlie, 10 ans, et Laurent Delahousse de Liv-Helen, 14 ans, et Sacha, 11 ans.

Audrey Lamy, 38 ans, et son compagnon, l’entrepreneur Thomas Sabatier, attendent eux leur deuxième enfant, de même que Louise Bourgoin et le musicien et producteur Tepr. A 37 ans, l’actrice donnera ainsi un frère ou une sœur au premier enfant du couple, Etienne, né en 2016.

Naissance encore dans le foyer d’un couple de stars, Leïla Bekhti et son mari Tahar Rahim. Déjà parents de Souleymane, 2 ans, les deux acteurs, mariés depuis 2010, affichaient leur bonheur en couverture du magazine Vanity Fair en novembre. Un événement lorsque l’on connaît la discrétion du couple sur sa vie privée.

Enfin, Anouchka Delon fera en 2020 plus d’un heureux: son compagnon, l’acteur Julien Dereims, cela va de soi, mais aussi son père, Alain Delon victime d'une sérieuse alerte de santé en 2019.