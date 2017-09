Selena Gomez révèle avoir subi une greffe de rein cet été pour combattre son lupus (photos)

La chanteuse et actrice Selena Gomez est atteinte d'un lupus, maladie auto-immune qui altère le système immunitaire et peut toucher différents organes comme les reins ou le cœur. Le diagnostic a été posé au 2013. Et depuis la jeune femme se bat contre cette pathologie, très astreignante. Elle avait effectué une chimiothérapie en 2013 avant d'observer une grande période de repos.

Sur son compte Instagram, elle a révélé ce jeudi 14 que dans le cadre de son traitement elle avait subi une greffe de rein durant l'été, expliquant ainsi sa période d'inactivité. Elle a même partagé une photo de l'énorme cicatrice qui habille désormais son flanc droit.

La petite copine de The Weeknd en a profité pour remercier ses amis et sa famille qui l'ont soutenu dans cette épreuve difficile, ainsi que l'équipe de médecins qui s'est occupée d'elle. Mais elle a surtout adressé un message d'amour à la jeune femme qui lui a donné son rein, une certaine Francia Raisa, une actrice américaine de 29 ans, qui n'est autre que sa meilleure amie.

"Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis reconnaissante envers Francia Raisa. Elle m'a donné le cadeau ultime et s'est sacrifiée en me donnant son rein. Je suis vraiment bénie. Je t'aime tellement ma sœur", lui a-t-elle déclamé.

Si Selena Gomez a choisi de partager, photos à l'appui, cette expérience douloureuse avec ses abonnés, c'est aussi pour faire parler du lupus et inciter ceux qui ne connaissent pas bien la maladie à s'informer dessus.

Après avoir observé une grande période de repos suite à son opération, l'ex de Justin Bieber a repris le chemin du travail et des plateaux de cinéma. Elle a en effet récemment débuté le tournage de Wonder Wheel, nouveau film de Woody Allen. Et devrait bientôt écrire le scénario d'un film avec Petra Collins.