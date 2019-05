Chris Brown accusé de viol: il ne s'est pas rendu à une convocation de la police

Il ne s’est pas présenté à la convocation: le chanteur américain Chris Brown n’est pas venu à une convocation de la police française ce mardi 28. Celle-ci souhaitait l’entendre à Paris pour le confronter à une plaignante qui accuse l’artiste de l’avoir violée avec un ami et l’un de ses gardes du corps dans un palace parisien. Les faits dénoncés remonteraient à la nuit du 15 au 16 janvier 2019.

Selon la victime déclarée, une étudiante de 24 ans, la rencontre avec Chris Brown aurait eu lieu au Mandarin, l’hôtel de la star, où la jeune femme s’était rendue sur l’invitation faite par une connaissance. La soirée s’est ensuite déroulée dans une boîte de nuit et les fêtards sont revenus à l’hôtel vers 3h du matin.

La jeune femme explique alors (voir ici) que dans la chambre, alors que plusieurs personnes écoutent de la musique et consomment de la cocaïne et du cannabis, l’artiste visiblement agité l’aurait poussé à l’intérieur d’un dressing où il l’aurait violée. Après ce premier acte dénoncé, la jeune femme a voulu récupérer son téléphone mobile confisqué à l’entrée de la chambre par le garde du corps de l’artiste. Allant dans la chambre de ce dernier, elle a de nouveau été violée par deux hommes: ce même garde du corps et un proche du rappeur. Elle portera plainte deux jours plus tard.

Les trois personnes désignées par la jeune femme avaient toutes été placées en garde à vue avant d’être relâchées, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée. Mais l’enquête n’était pas close pour autant.

Chris Brown, lui, a nié toute relation sexuelle avec la jeune femme dénonçant des accusations mensongères. Il a même fait éditer une série de trois t-shirts (voir ici), mis en vente sur le site de sa marque, et marqué du slogan This bitch lying (cette salope ment en français). L’artiste a depuis porté plainte pour dénonciation calomnieuse.