Christophe Beaugrand et son mari bientôt papas par GPA?

Christophe Beaugrand, qui avait confié être prêt à devenir papa fin 2016, aurait entamé les démarches pour avoir un enfant par GPA avec son mari Ghislain Gérin.

Selon Closer, les deux hommes auraient bouclé toutes les formalités administratives et juridiques lors d'un récent voyage aux Etats-Unis. Ils auraient également rencontré les deux femmes qui les aideront à avoir leur bébé: la mère porteuse, et la donneuse d'ovocytes.

Si tout se passe bien pour le couple, la famille pourrait bien s'agrandir d'ici 2020.

Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin n'ont pas encore confirmé ou infirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Dimanche 28 juillet, les deux tourtereaux ont fêté leur un an de mariage. Pour l'occasion, l'animateur de TF1 a fait une grande déclaration d'amour à son mari sur Instagram et a expliqué la fierté qui a été la sienne quand il a reçu de nombreux témoignages de soutien et d'amour après la médiatisation de leur union.

"Bien sûr, en médiatisant notre union, l’an dernier, nous avons subi quelques attaques homophobes... mais surtout reçu une foule de félicitations et de compliments et je préfère ne me souvenir que de ça! J’espère avec ces quelques photos, ces quelques mots, avoir permis de faire bouger un peu les lignes et avancer les mentalités", a-t-il écrit en légende d'une photo où l'on voit leurs maintes jointes.