"Clem": Lucie Lucas évoque une saison 10

La saison 9 de Clem a commencé timidement sur TF1 lundi dernier. Les deux premiers épisodes inédits n'ont rassemblé "que" 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne. Suffisant pour remporter le match des audiences ce soir-là (France 3 était deuxième avec son téléfilm Ce que vivent les roses, emmené par Helena Noguerra et Guillaume Cramoisan) mais peut-être pas pour convaincre TF1 de signer pour une saison 10.

Pas de panique: pour juger la qualité et l'impact d'une série, TF1 attend généralement au moins la moitié de la diffusion avant de prendre une décision pour la suite.

En tout cas, si jamais le feu vert pour une saison 10 est donné, les scénaristes sont prêts. Lucie Lucas, l'héroïne de la série, a confié dans une interview accordée à Télé Star (en kiosque ce lundi) que "la prochaine saison (était) déjà en écriture".

Mais elle est restée prudente pour ne pas donner de faux espoirs à ses fans et a bien insisté sur le fait que rien n'était confirmé.

Et visiblement, elle n'imagine plus la suite sans y participer. Il y a quelques mois, la jeune femme a confié qu'entre la saison 8 et la saison 9 elle avait fait comme un burn-out.

Mais la nouvelle arche concoctée par les équipes de Clem pour la saison 9 lui a redonné du peps. Tout comme son nouveau rythme de vie.

Son mari et elle ont décidé l'hiver dernier de quitter Paris et d'aller élever leurs trois enfants dans la campagne bretonne. Désormais, elle ne vit dans la capitale que trois mois par an, le temps du tournage de sa série.

"Ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, quand je reviens à Paris, je suis contente d'y être alors qu'avant, je n'appréciais plus la ville. C'était une bulle de stress. Chez moi, à la campagne, c'est le bonheur et ça me permet de me ressourcer. Ça m'apporte un équilibre dont j'avais besoin", a-t-elle ainsi expliqué. Son burn-out se semble être plus qu'un lointain et mauvais souvenir.

Retrouvez deux épisodes inédits de la saison 9 de Clem ce lundi 20 mai à partir de 21h10 sur TF1.