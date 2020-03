Coronavirus : ces stars et personnalités infectées par le Covid-19

Les personnalités politiques, du sport, du cinéma et de la musique sont nombreuses à être infectées par le coronavirus. Revue de détail des cas de célébrités touchées par le Covid-19.

Officiellement, à ce jour, le coronavirus a infecté plus 383 000 personnes à travers le monde. Selon les derniers bilans, plus de 16 500 personnes sont décédées du Covid-19 et un peu plu de 100 000 sont déclarées comme totalement guéries.

La maladie n’épargne personne. En quelques jours, la France a notamment déploré le décès de cinq médecins. Et chaque jour, dans les médias et sur les réseaux sociaux, on apprend la contamination de personnalités du monde du sport, de la musique ou de la politique. Ce mardi 24 mars, la famille de Manu Dibango a ainsi annoncé le décès à Paris de l’immense saxophoniste camerounais, des suites du Covid-19. Il avait 86 ans. Le 19 mars, c’est une autre légende de la musique qui disparaissait avec le décès du chanteur congolais Aurlus Mébélé, leader du groupe Loketo.

En France, de nombreuses personnalités ont déjà été touchées par le virus. C’est notamment le cas d’Alexia Laroche-Joubert, productrice de télévision, qui a été contaminée début mars et semble maintenant rétablie. Sur son compte Twitter, elle expliquait s’être isolée pendant 15 jours dans sa chambre et avoir réussi, grâce à l’application stricte des gestes barrière, à ne pas contaminer ses enfants.

Sortir du Coronavirus après 15j d’isolement dans sa chambre et avoir protégé les siens avec les gestes barrières pic.twitter.com/noqb4oL8df — Alexia Laroche Joub (@ALJ) March 20, 2020

Les personnalités politiques atteintes par le coronavirus

Comme le fait savoir Stéphane Bern, le Gotta n’est pas épargné par le Covid-19. Ainsi, on apprenait le 19 mars que le prince Albert II de Monaco a été contaminé. Son état n’inspire pas d’inquiétude. Et le Covid-19 a également atteint Buckingham Palace : un des membres du personnel d’Elisabeth II aurait en effet été infecté par le virus. La reine et son époux Philip sont, depuis le 19 mars, confinés dans leur château de Windsor.

Parmi les personnalités politiques atteintes par le Covid-19 figurent le président du parti les Républicains Christian Jacob ou encore le négociateur pour le brexit de l’Union européenne Michel Barnier qui informe, sur Twitter, qu’il va bien.

Le ministre de la Culture Franck Riester et les secrétaires d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson et Emmanuelle Wargon ont également été infectés sans que leurs symptômes ne semblent très importants. En revanche, l’état du député du Haut—Rhin Jean-Luc Reitzer est plus préoccupant puisqu’il a dû être placé en réanimation au CHU de Mulhouse.

Diagnostiqué début mars, le maire de Nice Christian Estrosi pense aujourd’hui être guéri. Tout comme son épouse Laura Tenoudji, chroniqueuse de Télé Matin, il est convaincu que sa guérison rapide est liée au traitement à la chloroquine qu’il a pu suivre sur les conseils du professeur et infectiologue Didier Raoult.

Le Covid-19 a également touché, jusqu’à présent, de nombreuses personnalités de la musique, du cinéma et du sport. Parmi les chanteurs, le ténor de 79 ans Placido Domingo, la jeune chanteuse Charlotte Lawrence ou encore le jeune Lenni Kim.

Côté cinéma, le coronavirus a infecté Tom Hanks et son épouse Rita Wilson. Après avoir été hospitalisés, tous deux vont mieux et ont fait la promotion du confinement sur les réseaux sociaux.

Idris Elba a lui aussi été testé positif sans pour autant développer de symptômes inquiétants. Deux acteurs de la série Game of Thrones sont également touchés. Il s’agit de Indira Varma (connu pour son rôle d’Ellaria Sand) et de Kristofer Hivju, interprète de Tormund Giantsbane. L’actrice Olga Kurylenko, connue pour avoir donné la réplique à Daniel Craig dans James Bond Quantum of Solace, a été testée positive également.

Dans les rangs des sportifs, signalons la contamination, notamment, de Blaise Matuidi, de Paulo Dybala et de Daniele Rugani, qui évoluent tous trois à la Juventus de Turin.

Enfin, on apprenait lundi 23 mars que le producteur de cinéma condamné pour viol et agression sexuelle et emprisonné à Rikers Island (New York) a été testé positif au Covid-19 et placé à l’isolement.