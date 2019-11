Coup dur pour Kate Middleton, sa secrétaire personnelle démissionne

Catherine Quinn, secrétaire personnelle et première collaboratrice de Kate Middleton, a présenté sa démission et quittera ses fonctions après les fêtes de Noël.

Elle tenait un rôle de premier plan auprès de Kate Middleton, avec la lourde charge de lui faciliter la vie à tout moment. Mais Catherine Quinn, la secrétaire personnelle de la duchesse de Cambridge, a décidé de quitter son poste et présenté sa démission, qui sera effective après les fêtes de Noël.

Une séparation « en bons termes »

La nouvelle n’a pas manqué de faire parler dans les tabloïds britanniques et sur les réseaux sociaux, d’autant que l’annonce de ce départ intervient un mois après celui de Sophie Agnew. L’assistante personnelle de Kate Middleton avait été remerciée. Elle aurait dû en effet travailler à la fois avec Kate Middleton et Meghan Markle, mais la brouille entre les Cambridge et les Sussex a provoqué son départ.

Y avait-il conflit entre les deux femmes ? Kate Middleton et Catherine Quinn n’ont pas laissé le temps aux rumeurs de courir. L’explication est arrivée très rapidement, la secrétaire privée quitte ses fonctions de son propre chef, souhaitant « élargir ses horizons », les deux parties se séparent en bons termes.

Une source citée par les journaux anglais précise ainsi que « Catherine a aidé à créer une équipe si solide autour de la duchesse qu’elle a le sentiment que c’est le bon moment pour passer à autre chose ».

Un poste clé à Kensington Palace

Recrutée en octobre 2017, Catherine Quinn ne sera donc restée que deux ans à son poste, et la duchesse de Cambridge va devoir rapidement recruter une autre perle rare. Une secrétaire personnelle lui est en effet indispensable, tant ce rôle, qui s’apparente à celui d’un chef de cabinet, se révèle de la première importance.

Diplômée de l’université d’Oxford, Catherine Quinn gérait à la fois l’agenda et les employés au service de Kate Middleton. De la rédaction des discours à la coordination avec les autres services de la couronne, elle s’était rapidement rendue indispensable, et notamment dans l’élaboration du projet Petite Enfance de la duchesse de Cambridge.

Avis aux amateurs, un poste est donc à pourvoir début 2020 du côté du palais de Kensington. Et il se dit que le salaire, payé par le prince Charles, s’écrit en six chiffres !