Tempète à Buckingham: Meghan file à l’anglaise

La reine Elizabeth II a demandé aux princes William et Harry de trouver une solution dans les prochains jours. Meghan Markle, elle, est déjà retournée au Canada auprès de son fils. Ambiance

Les dernières heures le prouvent, si besoin en était: le flegme britannique a ses limites, et l’une d’entre elles est la famille royale. Les Anglais en général et les tabloïds en particulier ne se remettent pas de l’annonce faite par le prince Harry et son épouse Meghan de renoncer à leurs obligations, en un mot démissionner.

À lire aussi: Meghan et Harry: drame familial au royaume britannique

Leurs statues de cire délogées

Et si la reine Elizabeth vaitdemandé hier soir aux deux fils de Diana – lors d’une réunion de crise à Buckingham - de s’entendre rapidement pour trouver une solution, d’autres ont tranché dans le vif. Ainsi le célèbre musée londonien Madame Tussauds, l’équivalent de notre Musée Grévin, a-t-il retiré ce matin les poupées de cire de Harry et Meghan !

Les reproductions grandeur nature des Sussex trônaient jusqu’alors dans la collection «Famille royale», aux côtés de la reine Elizabeth II et du prince Philip. Pour le moment remisées, le directeur général du musée Steve Davies a toutefois préciser dans un communiqué que ces deux statues parmi les plus populaires «resteront bien sûr un élément important, alors que nous observons ce que ce nouveau chapitre leur réserve». Il va falloir prendre des notes!

Meghan Markle s'est envolée

Car en Grande-Bretagne, le "Megxit" pour rappler le Brexit qui est dans l'actualité brûlante lui aussi. Ce vendredi après-midi, on apprenait que Meghan Markle est repartie pour le Canada après seulement trois jours passés à Londres. Elle y a rejoint le petit Archie, 8 mois, tenu loin du tumulte déclenché par l’annonce de la prise de distance des Sussex.

Quant à Harry, il reste – certes un peu seul – au coeur de la tempête, mais pourrait bien rejoindre sa famille très prochainement.