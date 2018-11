DALS: malgré sa grosse chute, Iris Mittenaere déterminée à danser samedi (vidéo)

Panique à bord: Iris Mittenaere a fait une grosse chute mercredi 21 lors d'un entraînement de Danse avec les Stars avec son partenaire Anthony Colette. Alors qu'ils mettaient au point un porté, la jeune femme est retombée sur le coccyx et a tout de suite hurlé de douleur.

La production n'a pris aucun risque et a immédiatement fait intervenir les pompiers, qui l'ont emmenée faire des radios dans un hôpital parisien.

Et alors que la rumeur d'un forfait pour la demi-finale, et même d'un repêchage éventuel d'Héloïse Martin, se propageait, l'ex-Miss Univers a mis les points sur les "i" en expliquant la situation sur son compte Instagram et sur Twitter.

"Oui je me suis blessée et je ne le souhaite à personne car le coccyx c'est extrêmement douloureux", a-t-elle ainsi écrit, indiquant ensuite que le médecin lui avait ordonné de rester alitée pendant 48 heures.

"J'ai perdu deux jours d'entraînement. (Mais) je serai sur le parquet samedi. Je ne veux pas lâcher. Nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale, je me battrai jusqu'au bout", a-t-elle aussi déclaré.

Héloïse Martin, éliminée samedi dernier à l'issue du prime spécial juges, a elle aussi été prise dans l'engrenage médiatique qui a suivi la révélation de la chute d'Iris Mittenaere.

Gilles Verdez et Cyril Hanouna ont assuré dans Touche pas à mon poste que TF1 comptait repêcher la comédienne si le forfait d'Iris Mittenaere était bel et bien acté.

Mais Héloïse Martin a elle aussi tenu à mettre les choses au clair. Dans sa story Instagram, elle s'est même moquée de l'émission TPMP et a assuré: "Iris va danser et elle va tout déchirer".