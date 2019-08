"Danse avec les Stars": Clara Morgane au casting? On fait le point (photo)

Le casting de la saison 10 de Danse avec les Stars serait bouclé. Et la grande star de cette année, comme Pamela Anderson la saison dernière, pourrait être Clara Morgane.

L'ancienne actrice de films X, qui a aussi été chanteuse, danseuse de cabaret et mannequin, devrait en effet participer à l'émission selon Pure Médias.

Si l'information est confirmée par la production, Clara Morgane sera la quatrième candidate féminine de la saison 10 de DALS après Liane Foly, Linda Hardy et Elsa Esnoult.

TF1 a aussi officialisé ce mardi 27 août la participation d'un candidat masculin: le nageur et athlète handisport Sami El Gueddari, multiple champion de France du 50m et du 100m nage libre, amputé inférieur de la jambe gauche.

Il complète donc le casting masculin aux côtés de Moundir, Hugo Philip, Azize Diabaté, Ladji Doucouré (participation pas encore officialisée) et Yoann Riou (non officiel).

Pour les danseurs et danseuses, on retrouvera les indétrônables Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Candice Pascal, Fauve Hautot, Emmanuelle Berne et Ines Vandamme, puis Maxime Dereymez, Anthony Colette, Christian Millette et Christophe Licata.