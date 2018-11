Danse avec les Stars: lourde chute pour Iris Mittenaere, l'abandon envisagé?

Le sort semble s'acharner sur les personnalités de Danse avec les Stars. Après les blessures de Pamela Anderson (éliminée aux protes des quarts de finale) et Terence Telle, ainsi que la douleur au dos de Patrick Dupond pendant la semaine des juges, une nouvelle candidate se serait fait très mal: Iris Mittenaere.

Selon le site Pure People, l'ex-Miss Univers aurait lourdement chuté sur le coccyx pendant un entraînement avec Anthony Colette mardi 20. Elle répétait un porté et serait ainsi tombée d'une hauteur de deux mètres.

Souffrant visiblement beaucoup, elle a été immédiatement transportée pour des examens dans un hôpital parisien. Impossible d'en savoir plus sur l'état de sa blessure, si le coccyx a été fêlé ou cassé.

En tout cas, toujours selon Pure People, les médecins lui auraient ordonné de rester immobile pendant plusieurs jours. Une très mauvaise nouvelle pour la jeune femme qui doit participer samedi 24 à la demi-finale de Danse avec les Stars.

La production de l'émission et TF1 n'ont fait aucun commentaire au sujet de cet accident présumé.

On devrait toutefois en savoir plus d'ici vendredi, jour des grandes répétitions en plateau.

Ce qui est certain, c'est qu'une blessure à ce moment de la compétition la dirigerait tout droit vers l'abandon car un joker médical pour accéder directement à la finale n'est plus possible.

Pour l'heure, la belle n'a donné aucune information à ce sujet sur les réseaux sociaux. Que ce soit mardi ou ce mercredi, elle n'a révélé aucune photo de ses entraînements.