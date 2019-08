"Danse avec les Stars": Moundir dans la saison 10, le point sur casting

On connaît désormais cinq célébrités qui participeront à la prochaine saison de Danse avec les Stars, qui devrait être retransmise tous les samedis en prime à partir de fin septembre.

Après avoir officiellement annoncé avoir recruté Liane Foly, Linda Hardy, Hugo Philip et Azize Diabaté, TF1 a confirmé jeudi 22 août la participation de Moundir Zoughari, l'animateur de l'émission de téléréalité Moundir et les apprentis aventuriers et ex-aventurier de Koh Lanta.

Le nom de sa partenaire n'a pas encore été révélé. Qui de Inès Vandamme, Candice Pascal, Fauve Hautot, Denitsa Ikonomova ou Katrina Patchett aura la lourde tâche d'apprendre à danser à Moundir?

La réponse à cette question devrait être connue dans pas si longtemps. Car TF1 a l'habitude de lancer la saison vers fin septembre et les premiers entraînements commencent en général trois semaines ou un mois à l'avance.

Concernant l'entraînement physique, Moundir a déjà l'endurance qu'il faut. Puisque quelques semaines il suit un régime et fait beaucoup de sport.

Il a d'ailleurs révélé avoir perdu 10 kilos en deux mois et demi. Une détermination qui lui servira à coups sûrs pour la compétition qui l'attend.