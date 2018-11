Danse avec les Stars: Terence Telle l'avoue, Shy'm lui plaît beaucoup

Terence Telle a quitté l'aventure Danse avec les Stars samedi 24 au soir à l'issue de la demi-finale, s'inclinant ainsi devant Clément Rémiens et Iris Mittenaere.

Le beau mannequin a marqué les esprits cette saison par des prestations émouvantes (notamment lors de son dernier prime, où il a fondu en larmes à l'évocation du souvenir de son grand-père) et d'autres danses très sexy, comme sa rumba (la danse de l'amour) à trois avec Fauve Hautot et Shy'm.

Il a d'ailleurs tissé des liens très forts avec les deux jeunes femmes. Au fil des entraînements, il a développé une belle complicité avec sa danseuse, qui est devenue une amie proche.

Mais il s'est donc aussi beaucoup rapprochée de Shy'm, membre du jury, et qui lui a toujours fait beaucoup de compliments sur ses performances (en danse).

Quelques échanges et regards complices voire coquins ont poussé la production de l'émission à jouer sur cette relation. L'animateur Camille Combal les a souvent taquinés.

Dans l'after, l'émission suivant le prime, chaque samedi et aussi diffusé un épisode d'une série qui raconte la prétendue histoire d'amour entre Shy'm et Terence Telle, mettant même en scène les préparatifs de leur mariage.

Mais officiellement, il n'y a rien entre les deux personnalités. Ou peut-être que si?

En tout cas, la jeune femme plaît beaucoup au mannequin. Il l'a lui-même avoué lundi 26 dans une interview accordée à Télé-Loisirs: "Shy'm est une femme très charmante, je la trouve drôle, intelligente donc forcément elle plait à beaucoup de monde, moi compris. On a beaucoup de points en commun. Et lors d'un prime, elle m'avait complimenté en me disant que ma prestation lui avait mis des cœurs dans les yeux et tout s'est emballé. J'espère vraiment qu'on restera en contact car c'est une personne extraordinaire".