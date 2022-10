Décès de Robbie Coltrane, le fabuleux Hagrid dans Harry Potter

L'acteur britannique Robbie Coltrane, célèbre pour avoir notamment incarné le garde-chasse affectueux Rubeus Hagrid dans la saga Harry Potter, est décédé vendredi 14 octobre à l'âge de 72 ans.

Pour des millions de fans, il était avant tout Hagrid, le demi-géant gentil et maladroit qui accompagnait Harry Potter au cinéma dans l'œuvre éponyme de la romancière J.K. Rowling. Entre 2001 et 2011, Robbie Coltrane avait campé le personnage dans les huit films portés sur grand écran.

En dehors de ce rôle, l’acteur écrivain à l’imposante silhouette avait aussi marqué les esprits pour son rôle du vilain Valentin Zukovsky dans deux films de la saga James Bond : GoldenEye en 1995 et Le monde ne suffit pas en 1999. Notons également From Hell ou encore l’oscarisé Mona Lisa en 1986. Sur le petit écran, la série Crackers, diffusée entre 1993 et 1995, lui donnait enfin la chance d’occuper le premier rôle, celui du Docteur Eddie « Fitz » Fitzgerald.

Indissociable de la franchise Harry Potter, dont il fut l’un des premiers personnages à apparaître à l’écran, il sera présent dans chacun des huit films, obtenant une aura très particulière au sein de la communauté des « Potterheads », les fans de la saga magique.

J.K. Rowling lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage sur Twitter ce vendredi, saluant son "talent incroyable" et partageant une photo souvenir. « Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie. Il était un talent incroyable, une personne exceptionnelle, et j’ai eu de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants », a-t-elle écrit pour lui dire adieu.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z