Des photos de la chanteuse Iggy Azalea nue ont fuité sur Internet

Iggy Azalea est dans la tourmente. La chanteuse australienne de bientôt 29 ans (elle est née le 7 juin 1990) a coupé ses réseaux sociaux après que des photos d'elle nue ont fuité sur Internet.

Elle a annoncé son intention de porter plainte sur Twitter et a donc ensuite fermé son compte le temps que toute cette affaire soit réglée. Elle n'est également plus présente sur Instagram.

Les photos en question ont été prises lors d'un shooting pour le magazine GQ en 2016. Shooting sexy en pleine nature. Sur la couverture finalement choisie, Iggy Azalea était vêtue d'un tee-shirt mouillé blanc.

AHHHHH!! @HiyaaShan only went and got me the cover at the airport!THANK YOU!!!! @IGGYAZALEA's GQ cover from AUS pic.twitter.com/82aQjwCBgC

— Sadie Sjogren (@sadiesjogren) 19 décembre 2016