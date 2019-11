Trois stars métamorphosées après leur perte de poids

Les chanteurs Adele et Slimane sont apparus fiers et épanouis après leur spectaculaire perte de poids. En revanche, la minceur actuelle de Céline Dion inquiète.

Les régimes de stars font régulièrement la une, laissant les fans subjugués ou perplexes face aux changements physiques. Laurent Ournac (-55 kilos), Marilou Berry (-25 kg) ou encore Chimène Badi (-35 kg) ont affiché en leur temps des pertes de poids spectaculaires. Place aujourd’hui à d’autres célébrités amincies.

Slimane : fier de son régime sportif

Quelques mois séparent les deux photos que Slimane a publiées sur Instagram il y a quelques jours, celle de l’enregistrement de l’émission de TF1 La Chanson Secrète (diffusée le 1er novembre) et celle du vainqueur de The Voice aujourd’hui.

Le changement est impressionnant, Slimane a perdu 16 kilos et s’en déclare particulièrement heureux : « Me revoir hier sur le plateau de la chanson secrète était pour moi très difficile mais je suis tellement heureux d’avoir gagné la bataille après plusieurs semaines de sport intensif ! (…) Fierté ».

L’interprète de Paname avait déjà confié avoir tendance à prendre du poids, et même être un ancien enfant obèse, ce qui peut expliquer qu’il soit si fier de ces kilos perdus. La performance a d’ailleurs été saluée, toujours sur Instagram, par des amis de Slimane, Matt Pokora et Nawell Madani en tête.

Adele : une nouvelle hygiène de vie

Adele a elle aussi le sourire. Elle est apparue très amincie lors d’une soirée à Los Angeles fin octobre. Et pour cause, la chanteuse londonienne a perdu 18 kilos en six mois.

Adele aurait décidé de se prendre en main peu après sa séparation d’avec Simon Konecki. « Avant je pleurais, maintenant je transpire », plaisantait-elle peu de temps après sur Instagram. Adele n’a pas fait les choses à moitié et changé totalement son hygiène de vie pour réussir sa métamorphose.

Elle a arrêté le tabac, l’alcool et le café, s’astreignant en parallèle à un régime sans sucre et à un intensif entraînement sportif. Il faut qu’il dire qu’Adele a la meilleure des motivations : « Elle veut rester en forme pour son fils », a confié un proche.

Céline Dion : la minceur qui inquiète

Les choses semblent moins roses pour Céline Dion, et la minceur actuelle de la star québécoise ne manque pas d’inquiéter ses fans. Elle apparaît en effet chaque fois plus maigre sur les photos qu’elle poste sur les réseaux sociaux.

Fin septembre, Céline Dion s’était exprimée fin septembre dans People Magazine, affirmant : « Je travaille dur. J’adore bouger et la perte de poids va avec. » Ce n’est pas l’avis de tout le monde, d’autant que le secret de sa minceur actuel aurait été récemment dévoilé par le chroniqueur télé Fabien Lecoeure sur C8.

Céline Dion se serait contentée de manger… de la soupe d’aileron de requin ! Un régime soupe connu pour ses résultats spectaculaires, mais aussi pour sa dangerosité, comme tous les régimes hypocaloriques. Actuellement en tournée mondiale, la star n’est d’ailleurs pas au meilleur de sa forme, contrainte d’annuler plusieurs dates – mais cela n’a officiellement rien à voir avec sa perte de poids.

Cyril Lignac : secret dévoilé !

S’il y en a un qui risque régulièrement de prendre beaucoup de poids, c’est bien Cyril Lignac. Et pour cause, le chef est « contraint » de goûter des dizaines de gâteaux chaque année le temps du tournage de l’émission Le Meilleur Pâtissier, actuellement diffusée sur M6.

Cyril Lignac a dévoilé son secret pour ne pas trop grossir sur RTL. En plus du sport qu’il pratique assidûment, il prend soin de… manger avant les dégustations de gâteaux, « parce que si tu les manges quand tu as faim, tu t’enfiles des tonnes de gâteaux et tu manges plus sucré que salé. J’équilibre en fonction du planning ».