Deux ans après la mort de Johnny, des pièces et médailles à son effigie

La Monnaie de Paris émet des médailles pour commémorer le deuxième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Une collection de pièces sera émise en 2020.

Le 5 décembre marque le second anniversaire du décès de Johnny Hallyday. Quatre jours plus tard, un hommage populaire était rendu au rockeur aux Champs-Elysées, puis en l’église de la Madeleine. C’est précisément cette date, le 9 décembre, qu’a choisi la Monnaie de Paris pour mettre en vente une série de pièces commémoratives.

Il s’agit en réalité de trois mini-médailles de 34 mm de diamètre , en métal argenté ou doré, faisant référence à trois objets cultes, et trois facettes, de Johnny. La médaille Johnny Hallyday Guitare met en scène l’artiste chantant devant un micro avec son instrument fétiche, entouré d’étoiles et d’un disque vinyle stylisé. La médaille Johnny Hallyday Moto le représente sur sa Harley Davidson, avec un aigle royal en arrière plan. Enfin, la médaille Johnny Hallyday Croix du rockeur positionne le chanteur dans une posture mystique, paré de son célèbre pendentif, avec le Christ en arrière-plan.

Une médaille à 999 exemplaires

Ces trois mini-médailles estampillées du logo officiel Johnny Hallyday , avec un revers Millésime 2019 de la Monnaie de Paris sont accessibles à tous, puisque vendues au prix de 4,90€. Il en va de même avec trois médailles sous blister, accompagnées d’une biographie, proposée à 9,50€, mais en tirage limité à 4317 exemplaires.

L’affaire est tout autre avec la Médaille Johnny Hallyday, celle que devrait convoiter les fans les plus ardents. En bronze florentin et d’un diamètre de 81 mm, cette médaille de collection exclusive est vendue 199€. Qui plus est, son tirage est limité à 999 exemplaires ! Objet rare donc pour les fans, la médaille presse-papier représente le rockeur en trois-quarts et en tenue de scène brodée, micro à la main et guitare fétiche en arrière-plan. Gravée sur la tranche, elle offre une autre particularité : un revers personnalisable.

Un hommage rare

Après cette collection commémorative qui « met en lumière la bête de scène, le guitariste hors pair ainsi que le grand motard qu’était Johnny, la Monnaie de Paris annonce pour 2020 une série de pièces, à l’aspect plus vintage, célébrant les 60 ans de carrière de l’artiste. « L’idole des jeunes, le taulier, le boss restera toujours gravé dans la mémoire collective des Français », souligne l’institution monétaire.

Et c’est donc un hommage rare qui lui est donc rendu. Bien peu de personnalités ont en effet été immortalisées par la Monnaie de Paris. Citons toutefois Marie Curie, Antoine de Saint-Exupéry, Auguste Rodin et Simone Veil.