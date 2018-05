Eddy Mitchell: Johnny Hallyday lui manque terriblement

"Je garde le souvenir d'un mec costaud, un mec vivant, vivant comme il l'entendait". Depuis le 5 décembre 2017 et la mort de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell -qui sort prochainement un nouvel album de duos- ne s'était pas exprimé sur la disparition de son grand ami, celui qu'il appelait "mon frère".

Le chanteur a accordé une interview au Parisien, dans laquelle il confie rêver souvent de Johnny, qui lui manque terriblement. Comme à Jacques Dutronc d'ailleurs. Tous les deux ont partagé la dernière scène du défunt rockeur lors de la tournée des Vieilles Canailles.

"On rêve tous les deux de lui. Mais on n’a pas les mêmes rêves. Le mien est marrant comme tout. On est tous les deux à Saint-Tropez, ce qui n’était pas rare, et il me propose de venir avec lui à un bal costumé. Je passe chez lui et il est habillé en mousquetaire. Il me dit: «J’ai le même costume pour toi». Et là, le rêve s’arrête parce qu’on s’engueule, je ne veux pas m’habiller en mousquetaire, mettre un grand chapeau, des plumes…", a-t-il ainsi décrit, non sans humour.

Il a ajouté qu'en soixante ans d'amitié, il ne s'était jamais disputé avec lui, ou seulement pour des broutilles. Mais une décision de Johnny, concernant Laura Smet et David Hallyday, aurait sans doute pu occasionner une vraie querelle.

Eddy Mitchell a en effet avoué qu'il ne comprenait pas pourquoi son ami avait déshérité ses enfants. "Je ne comprends pas qu’on déshérite ses enfants, on ne doit pas le faire. Laura étant ma filleule, je prends parti pour elle… et pour David. Que David soit musicien ou non, c’est un principe. On a le droit de déshériter ses enfants aux États-Unis pour son chat ou son chien, mais nous ne sommes pas Américains".

S'il soutient Laura, Eddy Mitchell espère tout de même que la situation avec Laeticia Hallyday va s'apaiser: "Je pense qu’ils s’arrangeront. Sinon, ils en ont pour dix ans".