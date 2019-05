Elodie Fontan quitte "Clem" avant la fin de la saison 9 (photos)

Un départ inattendu. Elodie Fontan a décidé de quitter Clem en cours de saison 9. Lundi soir, son personnage d'Alyzée est donc apparu pour la dernière fois à l'écran. Ni TF1 ni la production de la série ni même l'entourage de l'actrice n'avait laissé fuiter cette information. C'est donc avec une véritable surprise que les fans de Clem l'ont vu partir.

L'actrice de 31 ans a posté un message sur Instagram pour expliquer les raisons qui l'ont poussée à quitter Clem.

Comme de nombreux acteurs après tant de temps passé dans une même série, c'est l'envie d'ailleurs et de se consacrer pleinement à de nouveaux projets qui ont motivé son choix.

"J’ai passé neuf ans à incarner ce joli personnage d’Alyzée. J’ai adoré jouer dans cette série, tant de fous rires, des saisons très émouvantes… Ça a été un bonheur, mais je pense qu’il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, pour aussi vous préserver et ne pas vous lasser", a-t-elle ainsi écrit sur Instagram.

Ses partenaires à l'écran, avec qui elle assure avoir toujours de très bons rapports (aucun friction sur le plateau n'est à l'origine de son départ), ont répondu avec émotion à son message.

"Tu es mon plus bel amour à l'écran… pour toujours. Ça a été un vrai plaisir Elodie! On t'aime!", a ainsi commenté Agustin Galiana, qui incarne Adrian Muñoz dans Clem, le chéri d'Alyzée.

Elodie Fontan ne sera donc pas là lundi prochain pour les derniers épisodes de Clem. Et elle ne devrait pas non plus apparaître dans la saison 10, en cours d'écriture, mais pas encore validée par TF1.