Emilie Broussouloux enceinte, François Hollande bientôt grand-père (photo)

Emilie Broussouloux, journaliste à France 3 et présentatrice de l'émission Ô Sud, attend son premier enfant.

La jeune femme de 28 ans, qui a épousé Thomas Hollande début septembre 2018, a posté deux photos sur Instagram dimanche. Photos prises lors d'un tournage et sur lesquelles on aperçoit un joli baby-bump.

On ne sait encore rien de cet enfant à naître. Ni le sexe ni la période à laquelle il va venir au monde.

François Hollande va donc être grand-père pour la première fois grâce à son fils aîné et à sa belle-fille. Et évidemment Ségolène Royal va elle aussi être grand-mère.

François Hollande et Ségolène Royal, qui sont séparés depuis 2007, ont quatre enfants ensemble.

Thomas est leur aîné. Il est né en 1984. Ils ont aussi un autre fils, Julien, né en 1987, et deux filles, Clémence et Flora, respectivement nées en 1986 et 1992.