Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Kaïa Gerber... Les plus beaux mannequins du monde sont à Paris pour la Fashion Week (photos)

La Fashion Week a débuté lundi 25 à Paris. Après New York et Milan, c'est au tour de la ville lumière d'accueillir les marques et leur collection de vêtements. Les mannequins les plus en vogue du moment seront donc présents durant tout l'événement.

Et déjà certaines magnifiques jeunes femmes sont arrivées à Paris à l'image de la très sexy Emily Ratajkowski. La brune incendiaire était présente au tout premier défilé de cette semaine de la mode, celui de la marque Jacquemus.

Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 25 Sept. 2017 à 12h12 PDT

Vêtue d'une longue robe noire, sans décolleté pour une fois, "Emrata" a fait sensation. Sa bouche pulpeuse colorée de rouge a séduit les paparazzis présents et la belle est restée de longues minutes devant eux pour prendre différentes poses.

Bella Hadid est elle aussi à Paris après un court passage à Londres. La belle égérie de la marque Christian Dior sera certainement présente lors du défilé de la griffe ce mardi 26 dans l'après-midi. Elle sera aussi probablement dans l'assistance et sur les podiums de nombreux autres shows. A New York et Milan elle avait défilé pour Ralph Lauren, Fendi, Alexander Wang ou encore Versace.

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 25 Sept. 2017 à 16h06 PDT

La jolie Kaïa Gerber est aussi de la partie puisqu'elle a publié une photo sur Instagram lundi sur laquelle elle avait une tasse dans les mains au Café de Flore, dans le VIe arrondissement parisien. La belle brune est encore assez peu connue du grand public et pourtant, à seulement 16 ans elle a ouvert de nombreux défilés prestigieux lors des Fashion Week de Milan et New York.

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 24 Sept. 2017 à 3h13 PDT

Beaucoup plus sage que ses aînées et peu adepte des photos suggestives, la jeune femme n'a pas moins de charme pour autant. Elle a d'ailleurs été qualifiée par certains de "fille la plus belle du monde". Et elle a de qui tenir: sa maman n'est autre que Cindy Crawford.