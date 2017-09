Emmanuelle Béart la joue sexy et provocante, les jambes entrouvertes, sur Instagram (photo)

Veut-elle prouver qu'à 54 ans, elle a encore de beaux "restes" à proposer à ses admirateurs? Si c'est le cas, le pari est plutôt réussi. Emmanuelle Béart a en effet posté mardi 19 sur Instagram un cliché pour le moins osé qui ne sera pas sans rappeler, pour les connaisseurs une certaine Sharon Stone 25 ans plus tôt dans Basic Instinct.

Dans un cliché aux couleurs délavées et pour le moins artistique, la fille de Guy Béart pose en effet jambes écartées, air lascif, regardant nonchalamment son mobile et jouant de la présence d'un miroir pour proposer son image en double.

#mirrorgram .....#tuesdays .. Une publication partagée par Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart) le 19 Sept. 2017 à 6h05 PDT

Emmanuelle Béart est coutumière des photos sur sa vie quotidienne, ses vacances, ses escapades… Mais les clichés sont habituellement sages et celle qui a pourtant cultivé une image particulièrement sensuelle dans plusieurs de ses films –comme dans La Belle noiseuse (1991)– n'en faisait pas étalage sur les réseaux sociaux. Emmanuelle Béart s'est-elle donc offert un petit plaisir ou compte-t-elle se positionner sur un nouveau créneau sexy? Il lui faudrait encore beaucoup d'efforts pour atteindre les 10 millions d'abonnsés, la barre minimale des icônes sexys d'Instagram (et qui sont loin de la carrière artistique de l'actrice), là où Emmanuelle Béart n'a "que" 66.000 abonnés.

Ancienne compagne de Daniel Auteuil et mère de trois enfants, Emmanuelle Béart est moins présente sur les écrans français ces dernières années se concentrant plutôt vers le théâtre. Elle était à l'affiche en 2017 de Beyond the Known World, un film néo-zélandais sorti le 20 avril qui n'a jamais été diffusé sur les écrans en France.