Exhumation de Johnny Hallyday : nouvelles tensions entre Laura Smet et Laeticia Hallyday

Le cercueil du chanteur devait être transféré dans un caveau familial en construction à Saint-Barthélémy. Laura Smet obtient la suspension de l'exhumation, faute d'avoir été consultée par Laeticia Hallyday.

L'exhumation du cercueil de Johnny Hallyday est suspendue : c'est la décision du président du conseil territorial de l'île de Saint-Barthélémy. Bruno Magras a répondu favorablement à la demande de Me Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet. Dans l'émission TPMP sur C8, Cyril Hanouna a lu la déclaration de Me Ravanas : « Laeticia a (comme d'habitude) tenté de passer en force sans que Laura ne soit informée de rien. En l'absence d'informations sur ce sujet et suivant les textes applicables, le président Magras n'a eu d'autre choix que de surseoir à toute opération d'exhumation, aussi longtemps que les héritiers n'auront pas trouvé un accord unanime ».

Un caveau familial en construction à Saint-Barth

Cette nouvelle tension entre la fille aînée et l'épouse de Johnny Hallyday trouve son origine à Saint-Barthélémy, et plus précisément au cimetière de Lorient, où le chanteur repose depuis le 11 décembre 2017. Suite à l'acquisition d'une concession, Laeticia Hallyday est en train d'y faire construire un caveau familial, destiné à accueillir Johnny, Laeticia, mais également Joy et Jade, les deux filles du couple. La veuve du chanteur projette de transférer le cercueil de son mari sitôt les travaux terminés. Et ce n'est pas le transfert qui semble poser problème, mais la (nouvelle) mise à l'écart de Laura et de David.

Laura Smet précise en effet, toujours par la voix de son avocat, qu'elle n'est pas « opposée par principe à tout projet de sépulture, mais à condition d'être préalablement consultée. C'est bien là où le bât blesse. « J'espère qu'un jour Laeticia comprendra qu'elle ne peut agir seule et que ce genre de discussion suppose de discuter », poursuit Me Ravanas. Or toute communication directe semble bel et bien coupée entre les deux femmes, voire même entre leurs représentants légaux.

Une bataille qui se poursuit… sur Instagram

Tout se passe, désormais, via les réseaux sociaux, illustration supplémentaire de la tension entre Laura Smet et Laeticia Hallyday. C'est via Instagram que l'actrice avait exprimé sa colère, le 19 septembre dernier : « Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse ! Quand sera respecté notre lien filial ! (...) ».

De son côté, Laeticia Hallyday se défend et affirme avoir informé Laura Smet et David Hallyday… toujours sur Instagram. Le 17 août, alors que les travaux du caveau commençaient à faire parler, elle affirmait ainsi : « La décence voudrait que l'on m'épargne du débat relayé par les médias concernant la mise en place du caveau familial que souhaitait mon mari. J'ai informé David et Laura de cette volonté de Johnny en novembre 2017 à la clinique Bizet », précisant au passage qu'il n'y a « aucune exhumation ».