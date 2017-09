Florent Pagny raconte le vol de sa Porsche par des hommes se faisant passer pour des policiers

Les faits s'étaient déroulés en janvier mais ils ont durablement marqué Florent Pagny. Le chanteur, et coach dans l'émission The Voice, revient en effet dans les colonnes du Parisien de samedi 23 sur le vol de sa Porsche par des hommes armés et cagoulés se faisant passer pour des policiers.

L'agression s'est déroulée le 15 janvier. Florent Pagny conduisait sa Porsche 911 turbo bleue sur une route des Yvelines sur la commune de Montfort-L'Amaury, là où il possède une maison. Il voit alors une voiture s'approcher de lui et imagine que le véhicule est conduit par des policiers. "Les mecs avaient un gyrophare. J'ai cru que c'était les flics" explique l'artiste, qui va vite déchanter. "Quand je les ai vus cagoulés et armés, j'ai tout de suite compris".

Le chanteur comprend qu'il va être victime d'une agression et décide de ne prendre aucun risque: "Je me suis barré direct" explique-t-il, laissant les malfrats repartir avec son véhicule d'exception.

Les gendarmes retrouveront la Porsche trois jours plus tard dans l'Eure-et-Loire. Le véhicule était effectivement facilement reconnaissable et difficilement revendable, étant une série limitée. Mais si Florent Pagny a pu récupérer rapidement son bolide, il reste très marqué par les événements à tel point qu'il préfère maintenant passer la majorité de son temps en Patagonie, en Argentine, où il réside officiellement.

Le chanteur qui a fêté ses 55 ans en novembre est en tournée dans toute la France dans le cadre de son 55 Tour. Le jour du début de sa tournée (le jeudi 21 à Amiens), il a sorti son dernier album Le présent d'abord.