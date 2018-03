Frappé par son fils, Tommy Lee dévoile une photo sur Instagram

L'artiste Tommy Lee a partagé une photo inquiétante auprès de ses fans mardi 6 sur son compte Instagram. Sur le selfie, ils ont pu découvrir sa lèvre tuméfiée.

Il a affirmé avoir été battu par son fils Brandon, âgé de 21 ans. Le jeune homme est né de l'union du batteur avec l'actrice Pamela Anderson tout comme son jeune frère Dylan.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit de lundi 5 à mardi 6 d'après le père de famille. "Mon cœur est brisé. Tu peux tout donner à tes enfants, toute leur vie, mais ils peuvent quand même se retourner contre toi. Beau travail Brandon. Tu es un bon fils!", a-t-il écrit visiblement très affecté.

Ce mercredi 7 la publication ainsi que sa légende ont été supprimées de ce compte Instagram. Le quinquagénaire a tout de même eu le temps de répondre à quelques commentaires alarmés de certains de ses fans.

Il a ainsi assuré qu'il n'avait "jamais frappé (ses) enfants". Il a aussi donné des nouvelles sur son état de santé: "il (Brandon) s’en fout qu’il m'ait fait perdre connaissance en me frappant la nuit dernière... J’ai été hospitalisé et lui publie des blagues et des story Instagram. Je n’en reviens pas", a-t-il réagi abasourdi par ce qu'il venait de vivre.

Il n'a cependant pas expliqué pourquoi son fils aîné avait agi de la sorte. Plusieurs médias anglo-saxons penchent pour une dispute qui a dégénéré entre les deux hommes suite à un tweet du rockeur.

Ce dernier a en effet vivement critiqué la mère de ses enfants lundi après qu'elle a donné un interview à l'animateur Pierce Morgan dans lequel elle l'accusait d'avoir été violent alors qu'ils étaient mariés.