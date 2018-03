Gigi Hadid et Zayn Malik: c'est fini (vidéo+photo)

Zayn Malik, qui semblait filer le parfait amour avec la mannequin Gigi Hadid (qu'il a rencontré en 2015 après sa rupture avec la chanteuse britannique Perrie Edwards), a annoncé mardi 13 sur les réseaux sociaux qu'il était désormais un cœur à prendre. Pas en ces termes évidemment.

L'ex des One Direction, dont la carrière solo a décollé depuis la sortie de son single Pillowtalk (dont il avait tourné le clip avec Gigi Hadid d'ailleurs), a officialisé sa rupture en assurant ressentir "un profond respect et beaucoup d'admiration pour Gigi en tant que femme et amie".

Le jeune homme a aussi demandé à ses fans "de respecter cette décision difficile ainsi que (leur) intimité", expliquant aussi avoir évoqué sa séparation sur les réseaux sociaux pour être à l'origine de l'information. Avant que les tabloïds ne s'en emparent et déforment la vérité.

Quelques minutes après que Zayn Malik a publié un message sur Twitter, la belle Gigi Hadid (sœur de Bella) a fait de même sur ses propres comptes de réseaux sociaux.

"Les annonces de rupture semblent parfois impersonnelles parce qu'il n'y a vraiment aucun moyen de mettre des mots sur ce que deux personnes ont pu vivre ensemble pendant quelques années", a-t-elle commencé par dire dans une déclaration différente de celle de son désormais ex-copain. Beaucoup de couples célèbres se contentent bien souvent d'une double déclaration aseptisée et identique.

"Je serai toujours reconnaissante pour tout l'amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagé. Je ne veux rien d'autre que le meilleur pour lui et je continuerai de le supporter en tant qu'amie", a-t-elle aussi confié.

A noter que cette rupture, qui semble cette fois définitive, n'est pas la première du célèbre couple. Ils s'étaient en effet brièvement séparés en juin 2016 avant d'être épargné par les tumultes de l'amour, jusqu'à…